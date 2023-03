Salzgitter : Oddo dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Oddo BHF dégrade sa recommandation de 'neutre' à 'sous-performance' sur Salzgitter, compte tenu du potentiel de baisse du cours actuel par rapport à son objectif de cours inchangé à 32 euros sur le titre du groupe de sidérurgie allemand.



'Salzgitter affiche un parcours boursier récent plutôt satisfaisant (+37% sur les six derniers mois) mais celui-ci reflète largement la performance de sa participation dans Aurubis (+46% sur la même période) qui pèse désormais 55% de la capitalisation de marché', juge-t-il.



Dans le secteur, le bureau d'études affirme 'privilégier ArcelorMittal pour sa diversification hors d'Europe et son intégration dans les matières premières et Voestalpine pour son profil d'activités plus porteur'.



