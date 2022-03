Salvatore Ferragamo : UBS réduit sa cible

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'vente' sur Salvatore Ferragamo avec un objectif de cours abaissé de 15,7 à 14,5 euros, malgré la publication par la maison de luxe italienne de résultats sensiblement supérieurs aux attentes au titre du dernier trimestre 2021.



Le broker a réduit son EBIT estimé pour 2022 de 17% supplémentaires, 'le nouveau CEO ayant confirmé que la priorité sera accordée à la croissance du chiffre d'affaires soutenue par les investissements', et estime que les consensus doivent être recalculés.



