Salvatore Ferragamo : UBS abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS réitère son conseil à vendre sur le titre et abaisse son objectif de cours à 13,5 E (contre 14,5 E). L'analyste estime que la valeur n'est pas encore au creux de la vague.



' Nous continuons à voir des facteurs défavorables persistants au redressement de Salvatore Ferragamo avec des perspectives incertaines au vu des facteurs macroéconomiques et d'une concurrence accrue ' indique UBS.



'Nous restons prudents sur le dossier, compte tenu de la faible dynamique de la marque et de l'ampleur des investissements requis qui ne sont pas encore pleinement reflétés dans le consensus', explique le broker, pour qui 2023 sera 'une année cruciale de transition'.



