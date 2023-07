Salvatore Ferragamo : Stifel abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Salvatore Ferragamo, avec un objectif de cours ramené de 16 à 14,3 euros, dans le sillage d'une réduction de 6% de ses projections de ventes et de BPA 2023-24 pour la maison italienne de chaussures de luxe.



Avant ses résultats semestriels, le 3 août, le broker anticipe un chiffre d'affaires de 309 millions d'euros pour le deuxième trimestre (soit 10% en dessous du consensus), pénalisé par des mesures en interne exacerbant la sous-performance relative par rapport à ses pairs.



'Toutefois, la résilience de la marge brute et le déploiement plus lent des investissements en marketing et en communication devraient protéger la rentabilité au premier semestre', tempère Stifel, qui anticipe 42 millions d'euros d'EBIT pour cette période.



