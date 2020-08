Salvatore Ferragamo : Jefferies relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur Salvatore Ferragamo de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 36% à 15 euros, même s'il s'attend à ce que 'les résultats du groupe à court terme restent pauvres'.



Le broker reconnait que '2020 est une année très difficile' pour le fabricant italien de chaussures de luxe 'avec des pertes significatives et un risque grandissant de non-pertinence à mi-chemin d'une tentative de réinitialisation'.



'Nous adoptons la vision contraire, que la brusque chute de la performance pourrait accélérer une formation de mesures correctives, et étudions trois options, l'une impliquant un abandon de contrôle', indique-t-il toutefois.



