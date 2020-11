Salvatore Ferragamo : Crédit Suisse remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Salvatore Ferragamo, mais remonte son objectif de cours de 12% à neuf euros, pour tenir compte de la revalorisation récente du secteur et d'un ajustement de ses prévisions pour le groupe de luxe italien.



Après un troisième trimestre meilleur que prévu, le broker relève ses estimations de croissance organique des ventes pour 2021 et 2022 de 2%, ainsi que ses prévisions de profit opérationnel de 6% en moyenne, reflétant des perspectives à moyen terme en amélioration.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.