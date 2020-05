Salvatore Ferragamo : Crédit Suisse abaisse son objectif

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse a abaissé son objectif de cours sur la valeur à 8,4 E (contre 11 E) et confirme son opinion sous-performance après les résultats du premier trimestre 2020.



' Nous ajustons nos prévisions à une baisse de 29% des ventes organiques et à une perte d'exploitation de 24 millions d'euros au cours de l'année 2020e. Nous prévoyons que Ferragamo sera à la traîne dans le secteur de l'industrie du luxe au cours des trois prochaines années, principalement en raison de son exposition aux voyages, de la valeur de la marque et de sa marge de manoeuvre limitée pour le réinvestissement des marges ' indique Crédit Suisse.



' Notre modèle implique des ventes organiques sur l'année 2022e 5% inférieures aux niveaux de l'année 2019 et une marge en baisse de 220 pb par rapport aux niveaux de 2019 à 8,2% ' rajoute le bureau d'analyses.



Crédit Suisse estime que l'entreprise peut maintenir trois mois de fermetures complètes de magasins avant d'avoir à s'endetter. ' Nous calculons que le groupe pourrait emprunter jusqu'à 600 millions d'euros couvrant plus d'un an de fermetures complètes de magasins '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer