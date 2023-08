Salesforce : Wells Fargo relève sa cible après les résultats

(CercleFinance.com) - Wells Fargo réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Salesforce avec un objectif de cours porté de 250 à 275 dollars, au lendemain de la publication trimestrielle de l'éditeur de logiciels de CRM (gestion de la relation client).



'Salesforce a atteint précocement son objectif d'une marge opérationnelle de 30% ou plus, à 31,6% sur son deuxième trimestre, et table désormais sur 30% sur l'exercice (contre 28% précédemment)', met en avant le broker.



'Avec une valeur d'entreprise à environ 20 fois le free cash-flow attendu pour l'année calendaire 2024, la valorisation présente une barre plus basse que pour les pairs de logiciels à grande capitalisation', poursuit-il.



