Salesforce : Jefferies reste à l'achat

(CercleFinance.com) - L'analyste Jefferies confirme ce mardi sa recommandation 'achat' sur le titre Salesforce, après avoir réalisé un sondage auprès de partenaires.



'Les réponses [au sondage] comprenaient une amélioration du positionnement concurrentiel de CRM, une augmentation de l'adoption de Tableau par les clients existants et une augmentation de l'attrait de la plateforme par rapport au dernier trimestre', apprécie le broker.



Jefferies confirme au passage son objectif de cours de 220 dollars.



