Salesforce : Jefferies reste à achat, abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa recommandation 'achat' sur Salesforce, mais avec un objectif de cours abaissé de 260 à 250 dollars, dans le sillage d'une réduction de ses estimations pour l'éditeur de logiciels spécialiste du CRM (gestion de la relation client).



'Salesforce fait face à une autre configuration difficile, notre enquête -la troisième la plus négative depuis que nous les avons commencées en 2015- indiquant une faiblesse de la demande due à l'impact macroéconomique', souligne le broker.



'Compte tenu de la configuration difficile avant la publication trimestrielle, les attentes sont faibles. Pourtant, Salesforce offre un rapport risque-rendement attrayant proche d'un creux à cinq fois les revenus 2023 contre 9,2 fois pour les comparables', note-t-il cependant.



