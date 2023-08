Salesforce : Jefferies à achat avant les résultats

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 250 dollars sur Salesforce, à l'approche de la publication cette semaine, par l'éditeur de logiciels de gestion de la relation client (CRM), de ses résultats de deuxième trimestre comptable.



'Les attentes sont faibles en raison d'une évaluation de la demande mitigée et d'une base de comparaison relativement difficile', note le broker, ajoutant que l'attention se concentrera sur les perspectives pour l'objectif 2024 d'une marge de 28%.



Jefferies attend aussi des commentaires sur la restructuration et l'IA. 'Le nouveau CRO Miguel Milano pourrait entraîner des frictions à court terme, mais devrait être meilleur pour l'exécution à long terme', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.