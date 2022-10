Saipem : Jefferies relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur Saipem de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 0,9 à un euro, après l'annonce du 'plus grand contrat offshore en valeur totale de l'histoire' du groupe parapétrolier italien.



Ce contrat amène le broker à augmenter ses attentes de revenus E&C offshore en 2023 et 2024. 'Notre objectif de cours suggère une hausse de plus de 50% en utilisant des paramètres de valorisation inchangés et sans doute peu exigeants', souligne-t-il.



'Avec un gain de contrat catalyseur annoncé et un nouveau CEO en place, le potentiel pour Saipem d'enfin inverser sa longue tendance à la baisse pourrait enfin être là', conclut Jefferies dans le résumé de sa note de recherche.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.