Sainsbury : UBS relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil neutre sur la valeur et relève son objectif de cours à 275 p (contre 270 p).



L'analyste souligne un premier trimestre solide avec un volume de produits alimentaires positif.



' Un premier trimestre solide, avec des ventes de produits d'épicerie et d'Argos supérieures aux attentes ; la prévision de PBT est maintenue, mais nous voyons des améliorations modestes ' indique UBS.



Les perspectives sont inchangées. Le groupe vise un bénéfice sous-jacent avant impôt compris entre 630 et 690 millions de livres sterling pour l'exercice 22/23.



