Sainsbury : UBS réitère son conseil après les ventes

(CercleFinance.com) - L'analyste fait un retour d'information suite à la conférence téléphonique sur les chiffres du 1er trimestre. ' Le ton est confiant ; des questions subsistent pour le 2e semestre ' indique UBS.



Suite à cette présentation, UBS confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 245 pence.



Le groupe a réalisé une bonne performance pour l'épicerie, avec des ventes en baisse de 2,4 % par rapport aux niveaux élevés de l'an dernier liés à la COVID-19 et de 8,7 % par rapport aux ventes d'avant la pandémie. Les ventes de marchandises diverses et de vêtements sont conformes aux attentes.



Les perspectives sont inchangées. Le groupe vise un bénéfice sous-jacent avant impôt compris entre 630 et 690 millions de livres sterling pour l'exercice 22/23.



