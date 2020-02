Sainsbury : Berenberg relève son opinion

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé sa recommandation sur le titre Sainsbury passant de 'conserver' à 'acheter', affirmant que deux catalyseurs pourraient déclencher une réévaluation des actions.



'Lorsque l'accord d'Asda s'est effondré, les investisseurs se sont recentrés sur la faiblesse des échanges et le faible effet de levier de Sainsbury, entraînant une baisse de près de 20%', a déclaré le bureau d'analyses allemand dans une note de recherche.



'Cependant, à mesure que le bilan du groupe s'améliore et que ses bénéfices augmentent, nous pensons que cela entraînera une réévaluation', a ajouté Berenberg. Le bureau d'analyses a fixé un nouvel objectif de cours de 250 pence pour l'action, contre 234 pence précédemment.



