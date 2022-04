Ryanair : UBS réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que les prévisions sont réduites mais le marché est largement présent.



' Les prévisions pour l'exercice 22 ont été revues à la baisse, mais le marché s'attend à une révision à la baisse ' indique le bureau d'analyses.



Le groupe a annoncé avoir transporté 11,2 millions de passagers en mars 2022 avec un taux de remplissage de 87 %. La compagnie a opéré 67 800 vols au cours du mois de mars.



En janvier et février 2022, la compagnie avait respectivement transporté 7 et 8,7 millions de passagers avec des taux de remplissage de 79 % et 86 %.



UBS confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 17,9 E.



