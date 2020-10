Ryanair : Trafic en baisse, Mainfirst reste à l'achat

(CercleFinance.com) - En septembre, Ryanair a transporté 5,1 millions de passagers, soit une baisse de 64% par rapport à septembre 2019. Sur une base annuelle glissante, le trafic chute de 47% à 79,9 millions de passagers, contre 150,3 millions précédemment.



En raison de la pandémie, la compagnie a assuré 53% de ses vols en septembre avec un taux de remplissage moyen de 71%. Mainfirst rapporte toutefois une information de The Independant, indiquant que la compagnie envisagerait de passer commande de 150 à 200 Boeing 737 MAX.



L'analyste maintient finalement sa recommandation d'achat.





