Ryanair : Stifel confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Stifel confirme sa note d'achat sur le titre Ryanair, avec un objectif de cours inchangé de 22 euros, après que la compagnie a annoncé aujourd'hui un bénéfice net de 663 ME au 1er trimestre de son exercice (avril-mai-juin).



Ryanair anticipe des réservations 'fortes' pour le deuxième trimestre (pic estival), mais a noté que certains rendements s'érodent ces derniers temps, rapporte Stifel.



Dans un contexte de hausse des coûts du carburant, Ryanair s'en tient

à ses prévisions prudentes et cible une augmentation 'modérée' du bénéfice net pour cette année (le consensus est à 1,76 MdE, Stifel table sur 1,98 MdE).



'Nous pensons que Ryanair offre une structure historique de croissance sur le canal de l'aviation à bas coût malgré une capacité limitée du marché, comme en témoignent les gains de parts de marché', conclut en substance l'analyste.



