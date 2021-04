Ryanair : Oddo reste à 'surperformance', relève sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa recommandation 'surperformance' sur Ryanair et relève son objectif de cours de 18 à 20 euros, expliquant que 'la prudence sur l'exercice 2022 n'altère pas sa confiance' sur le transporteur aérien irlandais à bas prix.



Le bureau d'études remonte sa cible après avoir introduit plus d'optimisme sur l'introduction des MAX et 'continue de penser que la marge de manoeuvre sur les coûts et le niveau de liquidité confortable sont les véritables atouts de Ryanair'.



'Cependant sur les low-costs, nous continuons de préférer easyJet grâce à un pricing power plus important lié à la moindre compétition des majors. Le titre affiche un PE 2022/23 attractif de 9,7 fois (7,5 fois pour easyJet)', tempère l'analyste.



