Ryanair : Oddo reste à surperformance, rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur Ryanair et relève son objectif de cours de 17 à 18 euros, au lendemain d'une publication trimestrielle d'où ressort selon lui que la compagnie irlandaise à bas coûts 'tire son épingle du jeu'.



'Ryanair sera en mesure de mieux gérer le ramp-up des capacités et l'inflation des coûts grâce à sa plus forte exposition aux aéroports secondaires et son pouvoir de négociation renforcé par l'arrivée de 210 Max dans la flotte à horizon 2025', estime l'analyste.



Par ailleurs, Oddo juge l'environnement actuel 'favorable à la poursuite de gains de parts de marché en Europe tout en offrant un levier sur les prix compte tenu d'une demande toujours solide et d'un arbitrage en faveur des compagnies low-costs en période de crise'.



