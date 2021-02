Ryanair : Oddo reste à 'surperformance', réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Ryanair mais ajuste son objectif de cours de 19 à 18 euros, au lendemain de la publication de résultats de troisième trimestre conformes aux attentes, mais avec des prévisions annuelles décevantes.



Le bureau d'études a néanmoins 'trouvé le discours de la société plutôt rassurant et confiant quant à la reprise du trafic sur la saison estivale et une levée progressive des restrictions en ligne avec les avancées sur la vaccination'.



'Nous continuons de penser que la marge de manoeuvre sur les coûts couplée à un niveau de liquidité confortable permettront à Ryanair de s'ajuster plus rapidement à la demande et saisir les opportunités attendues de la baisse des capacités chez les concurrents', juge-t-il.



