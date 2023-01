Ryanair : Oddo relève légèrement sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Ryanair avec un objectif de cours légèrement relevé de 18 à 18,5 euros.



Le bureau d'analyses indique avoir trouvé le ton du management très confiant sur l'orientation du pricing sur le T4 et l'été 2023, celui-ci mettant notamment en avant une accélération de gain de part de marché sur l'Italie, l'Irlande, l'Espagne et la Pologne,; une bonne orientation des capacités sur la saison hivernale; une demande solide avec une forte reprise sur le marché britannique après un warning en début d'année.



Dans ce contexte, Oddo indique relever ses estimations de RNpg avant éléments exceptionnels de 4.5% et 21.6% à 1.417 MdE et 1.249 MdE sur FY 23 et FY 24 après avoir intégré plus d'optimisme sur l'orientation des yields (8.2% et 20.5% vs FY 2020) mais plus de prudence sur les coûts unitaires hors carburant (à 30.6 E et 30.4 E respectivement).



