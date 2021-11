Ryanair : Oddo n'est plus à surperformance

(CercleFinance.com) - Oddo BHF dégrade son opinion de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours ajusté de 19 à 18 euros, anticipant pour l'exercice en cours une perte nette de 204 millions d'euros, soit le bas de la fourchette-cible de la direction (entre -100 et -200 millions).



'Si le timing est peut-être parfait pour conquérir des parts de marché, nous n'excluons pas le risque d'une dilution encore plus forte que notre anticipation (déjà plus pessimiste que le marché)', prévient l'analyste dans sa note sur la compagnie irlandaise à bas prix.



'Le manque de catalyseurs à court terme (situation sanitaire en Europe et efforts de stimulation de la demande) couplé avec une valorisation exigeante, nous amène à adopter une posture plus prudente', poursuit-il.



