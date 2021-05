Ryanair : Oddo maintient son conseil de 'surperformance'

(CercleFinance.com) - Ryanair a publié une perte de 815 ME au titre de l'exercice 2020-21, conforme à ses prévisions (entre 800 et 850 ME) et légèrement mieux que le consensus (834 ME), rapporte Oddo.



La compagnie a en effet dû faire avec l'effondrement du trafic aérien, -81% d'un exercice à l'autre en ce qui la concerne.



Pointant un manque de visibilité pour l'exercice 2021-22, Ryanair estime que le résultat du prochain exercice devrait ressortir 'proche du seuil de rentabilité', à condition que les campagnes de vaccination en Europe portent leurs fruits et permettent une levée des restrictions de voyages en Europe, surtout pendant la période estivale.



Oddo rapporte par ailleurs que Ryanair devrait disposer d'environ 60 appareils 737 MAX d'ici l'été 2022, et de 210 à l'été 2026, créant ainsi de nouvelles opportunités de croissance pour la compagnie. 'Cela donne clairement foi à notre hypothèse d'une normalisation à compter de l'exercice 2022-23', estime Oddo.



Dans ces conditions, le broker maintient son conseil de 'surperformance' sur le titre Ryanair, avec un objectif de cours inchangé à 20 euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.