Ryanair : Oddo BHF relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion Surperformance sur le titre Ryanair et relève son objectif de cours de 18,5 à 20 E.



' L'accélération de gains de part de marché et la bonne tenue des capacités plaident en faveur d'une bonne orientation du pricing qui compensera à nos yeux l'inflation sur les coûts unitaires hors carburant ', explique l'analyste.



Compte tenu du profil de génération du FCF, Oddo BHF estime l'objectif de retour à dette nette nulle d'ici avril 2024 plus que crédible et modélise ' un dividende régulier dès l'exercice FY 2024 avec un taux de distribution de 30% '.



Pour l'analyste, la valorisation reste attractive ' au vu des fondamentaux de la société avec un multiple de VE/EBITDA 2023/24e de 5.9x tombant à 4.5x en 2024/25e et la moindre performance du titre depuis le début de l'année nous pourrait injustifiée au vu des fondamentaux '.



