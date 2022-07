Ryanair : Oddo BHF relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève sa recommandation sur Ryanair de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours abaissé à 17 euros, en amont des publications du trimestre à fin juin, pour les compagnies aériennes à bas tarifs en Europe.



Par contraste, le bureau d'études change sa recommandation en sens inverse sur easyJet, 'pour traduire l'écart de rentabilité attendu sur l'exercice en cours lié notamment aux perturbations et à l'inflation des coûts opérationnels plus visible chez easyJet'.



'Par ailleurs, si easyJet et Ryanair affichent une décote de 49% et 41% par rapport à leur moyenne historique sur cinq ans, nous favorisons Ryanair au vu son profil de risque plus limité', ajoute l'analyste en charge du dossier.



