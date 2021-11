Ryanair : Liberum reste à conserver après les résultats

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme sa position 'conserver' et son objectif de cours de 17 euros sur Ryanair après des résultats trimestriels globalement conformes au consensus avec un bénéfice net de 225 millions d'euros (contre un consensus de 230 millions).



'L'amélioration des performances reflétait des restrictions de voyage plus souples. Les tarifs moyens étaient très faibles car Ryanair cherchait à augmenter les volumes pour habituer les passagers à voyager à nouveau', note le broker.



'Le carburant est un vent contraire, malgré la couverture. Les prévisions de pertes nettes de 100 à 200 millions d'euros pour l'exercice 2022 sont légèrement pires qu'avant', poursuit Liberum qui voit un risque de baisse modeste pour le consensus.



