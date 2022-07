Ryanair : Liberum reste à achat, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Liberum maintient sa recommandation 'achat' sur Ryanair avec un objectif de cours ramené de 19 à 16,5 euros, jugeant que 'la demande est forte et Ryanair fonctionne bien sur le plan opérationnel', au vu de la publication trimestrielle de la veille.



Selon le broker, les résultats de la compagnie aérienne irlandaise pour son premier trimestre ont montré une forte reprise des volumes, 'même si ce n'est que lors du trimestre en cours que la vigueur des recettes unitaires deviendra évidente'.



'Ryanair reste un gagnant structurel à long terme dans le secteur, malgré les risques à court terme liés aux coûts du carburant (en dépit d'une couverture étendue) et des perspectives de consommation qui s'affaiblissent', poursuit-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.