Ryanair : Liberum reste à achat après les résultats annuels

(CercleFinance.com) - Liberum confirme sa recommandation 'achat' sur Ryanair avec un objectif de cours inchangé à 19 euros, à la suite de la présentation par la compagnie aérienne à bas prix irlandaise de ses résultats annuels.



Outre 'un net retour à la profitabilité avec des résultats annuels dans le haut de la fourchette cible de la direction et 2% au-dessus du consensus', il pointe que la trésorerie nette au bilan a constitué une surprise, avec un an d'avance sur l'objectif.



'Les prévisions pour l'exercice (croissance modeste des bénéfices) sont plus prudentes que le consensus actuel, bien que la demande de l'été 2023 reste robuste avec des tarifs plus élevés que l'an dernier', note cependant le broker.



