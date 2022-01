Ryanair : Liberum reste à achat après les résultats

(CercleFinance.com) - Liberum réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 19 euros sur Ryanair, après une perte du troisième trimestre comptable conforme au consensus et en nette amélioration en comparaison annuelle malgré l'impact négatif d'Omicron en décembre.



'Les réservations tardives limitent la visibilité à court terme, mais il n'y a pas eu d'autre changement par rapport aux prévisions pour l'exercice qui s'achèvera en mars 2022', note le broker, qui voit le consensus inchangé pour la compagnie aérienne irlandaise.



'L'assouplissement des restrictions sur les voyages internationaux est essentiel pour les perspectives estivales. Ryanair est positionné pour une forte reprise, avec une capacité estivale prévue à 114% des niveaux de 2019', poursuit-il.



