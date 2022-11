Ryanair : Liberum remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Liberum maintient sa recommandation 'conserver' sur Ryanair, avec un objectif de cours rehaussé de 11 à 13 euros, déclarant cependant 'continuer de voir l'équilibre des risques sur les consensus d'estimations pour 2024 orienté à la baisse'.



'Même si les coûts unitaires hors carburant restent maîtrisés, une augmentation en pourcentage à deux chiffres du tarif moyen sera probablement nécessaire pour répondre aux attentes actuelles du marché', prévient-t-il.



'Ce serait un défi avec une récession imminente et requerrait des concurrents restreints dans leur croissance des capacités', ajoute le broker, qui 'reste prudent à court terme, malgré un bon positionnement à long terme' pour la compagnie irlandaise à bas coûts.



