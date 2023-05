Ryanair : Liberum relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Liberum conserve sa note Achat sur le titre Ryanair mais relève son objectif de cours de 19 à 20,50 E. Un relèvement qui reflète 'des estimations de bénéfices plus élevées et des dépenses d'investissement plus faibles', précise l'analyste.



'Ryanair semble se situer à l'extrémité la plus prudente du spectre de l'industrie en ce qui concerne les perspectives à court terme pour cet été', estime Liberum.



'Cependant, sa suggestion que la croissance de la capacité de l'industrie pourrait rester limitée jusqu'en 2030 est très optimiste à long terme' relève encore le broker qui note que Ryanair continue de se négocier avec sa prime habituelle par rapport à ses pairs européens.



Cette prime est 'plus que justifiée par la position de leader du groupe sur le marché, ses antécédents de croissance rentable, ses coûts unitaires supérieurs et son bilan solide', termine Liberum.



