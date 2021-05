Ryanair : Liberum ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Liberum maintient sa recommandation 'conserver' sur Ryanair, mais remonte son objectif de cours de 16 à 17 euros, dans le sillage d'estimations pour 2023 rehaussées légèrement sur une meilleure base de revenu unitaire.



'Nous avons réduit nos prévisions pour l'année en cours en raison de la lente levée des restrictions aux voyages internationaux. La balance des risques reste orientée à la baisse', précise toutefois le broker.



Selon Liberum, la compagnie aérienne irlandaise à bas prix 'reste bien positionnée pour la reprise et les gains de parts de marché, et le bilan a été renforcé, mais cela semble valorisé aux niveaux actuels'.



