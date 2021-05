Ryanair : Credit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient son conseil de 'surperformance' sur le titre Ryanair, avec un objectif de cours relevé à 18,65 euros, contre 17,91 euros auparavant.



L'analyste modélise une perte nette de 166 ME pour 2022, au lieu des 167 ME de la précédente estimations, un changement finalement très modeste.



Credit Suisse estime qu'environ 71,5 millions de passagers devraient être transportés par la compagnie en 2022, quand Ryanair anticipe entre 80 et 120 millions de voyageurs.



Le bureau d'analyses rapporte qu'avec 1,5 million de réservations enregistrées la semaine dernière, soit 0,5 million de plus que début avril, le 1er trimestre de l'exercice fiscal 2022 pourrait contribuer au désendettement de la compagnie. Selon le broker, le désendettement complet pourrait d'ailleurs être atteint à l'horizon 2024.



