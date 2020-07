Ryanair : Crédit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Ryanair avec un objectif de cours relevé de 13% à 13,1 euros, au lendemain des résultats de la compagnie irlandaise à bas coûts pour son premier trimestre 2020-21.



'Nous sommes conscients que la demande en voyages restera déprimée un certain temps. Néanmoins, nous sommes plus optimistes quant à la capacité de Ryanair à limiter les sorties de trésorerie', indique le broker.



Crédit Suisse ramène donc son hypothèse de free cash-flow négatif de 2,1 à 1,2 milliard d'euros pour l'exercice en cours. En outre, il s'attend à ce que Ryanair et ses pairs à bas coûts continuent de creuser leur écart de compétitivité avec Air France-KLM et Lufthansa.



