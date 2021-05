Ryanair : Credit Suisse réitère son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Credit Suisse renouvelle sa note de 'surperformance ' sur le titre Ryanair avec un objectif de cours inchangé, à 18.65 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que la compagnie, qui critique régulièrement les aides apportées par les Etats européens à leurs transporteurs respectifs, a su se faire entendre par le tribunal de l'UE : les aides d'Etat reçues par TAP et Air France-KLM vont être ré-examinées.



L'analyste souligne toutefois que jusqu'à présent, les appels de Ryanair concernant les aides d'Etat en Espagne, en France, en Finlande, en Suède et au Danemark ont été rejetés.



Les compagnies aériennes aidées pourraient éventuellement avoir à céder des créneaux horaires - au Portugal pour TAP et aux Pays-Bas pour Air France-KLM - ' ce qui pourrait aider Ryanair -et d'autres- à accroître leurs parts de marché et leurs revenus ', estime Credit Suisse.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

