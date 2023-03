RWE : Stifel reste à l'achat après les résultats

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que les résultats définitifs de l'exercice 2022 sont en ligne avec les résultats préliminaires publiés le 25 janvier.



RWE publie un bénéfice net ajusté de 3,23 milliards d'euros au titre de 2022, un chiffre plus que doublé par rapport à l'exercice précédent (1,55 milliard d'euros).



Suite à cette annonce, Stifel confirme son conseil à l'achat avec un objectif de cours de 55 E.



' La publication de ce matin se concentre sur les prévisions pour 2023, qui sont supérieures au consensus de l'entreprise, malgré un léger écart sur les énergies renouvelables ' indique Stifel.



' Les énergies renouvelables restent fortes, avec 2,4 GW ajoutés en 2022 et 6 GW en construction.

Le portefeuille vert total augmente de 22 % en 2022 pour atteindre environ 40 GW ' rajoute le bureau d'analyses.



Pour 2023, RWE cible un bénéfice net ajusté compris entre 2,2 et 2,7 milliards d'euros. La société estime que les gains d'optimisation et le négoce d'énergie n'atteindront probablement pas les niveaux élevés de 2022.



