RWE : Oddo reste à surperformance, ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur RWE avec un objectif de cours relevé de 40 à 41 euros, après prise en compte du plan d'investissement plus ambitieux présenté par le groupe énergétique allemand lors de sa journée investisseurs de la veille.



Il précise que ses hypothèses de retour sur investissements restent prudentes pour le moment, 'compte tenu des tensions inflationnistes sur ce nouveau plan qui constitue un facteur d'incertitude sur le potentiel de création de valeur dans le renouvelable' selon lui.



'Sur la base de notre OC de 41 euros, la valorisation implicite en EV/EBITDA de l'activité offshore et onshore se situe à respectivement 14,5 et 13,7 fois l'EBITDA 2022 ce qui nous semble un niveau raisonnable', juge le bureau d'études.



