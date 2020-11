RWE : Oddo reste à l'achat après les résultats sur 9 mois

(CercleFinance.com) - RWE a publié hier des résultats sur 9 mois en ligne avec les attentes d'Oddo et celles du consensus.



' L'EBITDA est ressorti en hausse de 13% à 2 224 ME contre 2 210 ME attendus par le consensus (Oddo BHF à 2 191 ME) ' indique l'analyste.

' Le résultat net pdg ressort en ligne avec les attentes à 762 ME contre 765 ME attendus par le consensus (737 ME par Oddo BHF) '.



Le bureau d'analyse souligne que le groupe a confirmé sa guidance 2020 en haut de la fourchette indicative d'EBITDA 2.7 - 3.0 MdE, en ligne avec ses attentes à 2 925 ME.



Oddo confirme son opinion à l'achat sur la valeur avec un objectif de 37,50 E.



' La transition de RWE à bon rythme vers le renouvelable constitue toujours un facteur d'attractivité pour la valeur '.



