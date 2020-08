RWE : Oddo reste à 'achat', relève sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur RWE avec un objectif de cours relevé de 30 à 37 euros, au lendemain de la publication par le groupe énergétique allemand de résultats de premier semestre en ligne avec les attentes du bureau d'études.



Ce dernier estime que l'acquisition du pipeline de Nordex devrait favoriser une croissance accélérée de RWE, ce qui le conduit à relever ses estimations de résultat sur la période 2021-24. A horizon 2024, ses estimations de BPA sont ainsi rehaussées de 1,4%.



'Cette croissance additionnelle devrait favoriser une poursuite de la hausse des multiples de valorisation du segment renouvelable de RWE', ajoute l'analyste, expliquant qu'il devrait être en mesure de poursuivre sa croissance dans le renouvelable à un rythme accéléré.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.