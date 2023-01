RWE : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre RWE avec un objectif de cours relevé de 53 à 57,5 euros.



Selon l'analyste, 'les nuages s'écartent' au-dessus de la société, avec notamment un contexte réglementaire stabilisé.



'En ce qui concerne la production renouvelable (offshore et onshore + PV), nous relevons nos estimations d'EBITDA 2023 de 9% à 2.913 ME. Le niveau de prélèvement infra-marginal fixé à 130 E/MWh, +6% de la moyenne des prix capturés, devrait permettre à RWE de réaliser des prix compris entre 140 et 150 E/MWh pour la partie vendue au prix de marché', indique Oddo.



Dans le cas des centrales gaz nécessaires à l'équilibre du système, les spreads étaient élevés en 2022 et tout indique qu'ils devraient le rester en 2023, autour de 18 E/MWh, rapporte Oddo, qui relève ses attentes dans cette division également de 36% à 1508 ME en 2023.



'Pour la division charbon et nucléaires (c'est-à-dire essentiellement lignite), nous avons relevé nos estimations à 1 MdE en 2023 contre 941 ME précédemment ; la marge de 30 E/MWh sur les 2.1 GW de capacité remis en services ou prolongés devrait être pérenne sur l'ensemble de l'année 2023 selon nous', conclut le broker.



