RWE : Oddo réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur RWE avec un objectif de cours ramené de 57,5 à 51 euros, au lendemain de la publication par le groupe énergétique allemand de résultats annuels supérieurs aux attentes et à la guidance.



Au terme de cette publication, le bureau d'études pointe aussi des objectifs de la direction pour 2023 qui tiennent compte de l'évolution du prix de marché, ainsi qu'un 'message rassurant sur le portefeuille en éolien maritime'.



'D'un point de vue de la création de valeur, la hausse de nos estimations dans les activités de flexibilité ne permet pas de compenser la valeur perdue dans l'ajustement en baisse de nos estimations renouvelables', indique néanmoins l'analyste.



