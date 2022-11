RWE : Credit Suisse augmente ses estimations

(CercleFinance.com) - Credit Suisse relève son objectif de cours à 47 E (contre 44,5 E) et confirme son conseil Surperformance sur le titre.



' RWE est l'un de nos meilleurs choix dans le secteur car nous pensons que le titre offre la meilleure combinaison de hausse des bénéfices sur les prix de l'électricité et de diversification géographique (la capacité de production est répartie entre les États-Unis (1/4e), le Royaume-Uni (c1/3e), le reste étant principalement en Europe) ce qui limite l'impact d'une intervention politique défavorable ' indique Credit Suisse.



L'analyste augmente son estimation d'EBITDA 2022E de 42% à 6,04 milliards d'euros, au-dessus des prévisions de l'entreprise (5,0-5,5 milliards d'euros). Ses prévisions d'EBITDA 2023-25 sont en hausse de 21 à 69%.



' D'ici décembre, les mesures à court et moyen terme au Royaume-Uni et en Allemagne, marchés clés pour RWE, devraient être clarifiées. Le récent accord conclu aux États-Unis donne à RWE la possibilité de diversifier sa croissance non seulement sur le plan géographique mais aussi sur le plan technologique ' rajoute Credit Suisse.



