RWE : Berenberg relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé mercredi son objectif de cours sur RWE de 30 à 35,5 euros, estimant que le groupe énergétique allemand était peu affecté par la crise du Covid-19.



L'intermédiaire - qui affiche une recommandation d'achat sur l'électricien et en fait son titre préféré au sein du secteur - estime que le groupe est bien parti pour renforcer ses capacités dans les énergies renouvelables, que ce soit pendant ou après la crise.



'Nous pensons qu'il existe une décote de valorisation injustifiée de l'ordre de 20% à 30% autour de son activité d'énergies renouvelables comparée aux autres grands acteurs du secteur', souligne le bureau d'études.



