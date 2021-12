Rubis : Oddo réitère son conseil après le rachat de Photosol

(CercleFinance.com) - Rubis a annoncé le projet d'acquisition de 80% du capital de Photosol France pour accélérer la transition vers les énergies renouvelables et la décarbonisation.



Le paiement en numéraire pour la transaction s'établit à 376 ME avec un impact total sur la dette financière nette du groupe de 770 ME proforma 2021.



' Cette opération constitue une bonne nouvelle stratégique dans le sens où elle permet d'orienter le mix du groupe vers des activités verte à forte croissance qui pourraient représenter 25% de l'EBITDA du groupe à moyen terme ' indique Oddo.



' Le prix payé paraît élevé en première approche mais la dynamique est forte avec un pipeline important de projets ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son conseil à Neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 30 E ' dans l'attende d'un retour structurel à la croissance des profits pour l'ensemble du groupe et d'un développement des énergies renouvelables pour adresser les incertitudes ESG long terme '.



