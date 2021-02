Royal Mail : UBS relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - UBS relève sa recommandation sur Royal Mail de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 320 à 445 pence, ce qui implique un potentiel de progression estimé à 8% pour l'action de l'opérateur postal historique du Royaume Uni.



'Après avoir dé-risqué nos estimations de CA, nous prévoyons un taux de croissance annuel moyen de 16% de l'EBIT ajusté pour 2021-23 et trouvons la valorisation attrayante car Royal Mail se négocie avec une décote de 20-25% par rapport à ses pairs', affirme le broker.



