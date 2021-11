Royal Mail : Liberum reste à conserver après les résultats

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Liberum réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Royal Mail avec un objectif de cours laissé à 560 pence, après des résultats largement comme prévu, mais accompagnés d'une redistribution surprise de 400 millions de livres sterling aux actionnaires.



'Celle-ci doit être répartie à parts égales entre un rachat d'actions et un dividende spécial, en plus du paiement intermédiaire normal', précise le broker, ajoutant que les objectifs pour l'année en cours soutiennent le consensus actuel.



Il note cependant que les mesures de coûts et de productivité au Royaume-Uni sont confrontées à des vents contraires avec l'inflation des salaires et des coûts de l'énergie, et que des pressions similaires chez GLS rendent son objectif de marge plus difficile à atteindre.



