Royal Mail : Liberum dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Liberum dégrade sa recommandation sur Royal Mail de 'conserver' à 'vente' avec un objectif de cours ramené de 470 à 355 pence, après que le syndicat CWU a une demande d'augmentation de salaire inconditionnelle pour correspondre à l'inflation.



'Avec un RPI actuellement à 7,8%, nous voyons un risque de compression des marges si un accord salarial est conclu à un niveau proche de ce niveau', prévient le broker. 'Même lier une hausse de salaire à la productivité pourrait ne pas suffire à défendre les marges'.



Liberum a donc décidé d'abaisser ses prévisions pour l'opérateur postal britannique pour refléter une plus grande prudence, mais pense que les estimations du consensus ne reflètent pas ce risque, l'amenant donc à dégrader sa recommandation sur le titre.



