Royal Mail : Credit Suisse remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Royal Mail, Credit Suisse remonte drastiquement son objectif de cours de 284 à 647 pence, dans le sillage d'estimations de free cash-flow relevées de 150% pour 2022 et de 139% pour 2023.



Le broker rehausse aussi ses prévisions de profit opérationnel, de 87% à 688 millions de livres pour 2022 et de 90% à 729 millions pour 2023, des niveaux toutefois inférieurs aux 797 and 827 millions de Refinitiv SmartEstimate.



'Avec un PE à 8,9 fois le consensus pour 2023, la valorisation de Royal Mail ne semble pas exigeante, mais notre nouvelle estimation de profit opérationnel pour 2022 est inférieure de 14% au consensus et la visibilité est faible', juge-t-il.



