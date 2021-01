Royal Mail : Crédit Suisse rehausse sa cible

(CercleFinance.com) - Selon les prévisions de Crédit Suisse, l'EBIT 2021 de Royal Mail devrait passer de 312 à 385 millions de livres sterling, porté par la croissance du chiffre d'affaires colis au 2e semestre, celle-ci passant de 29% à 33%.



En revanche, les prévisions pour 2022 restent inchangées avec un EBIT à 367 millions de livres sterling.



Par ailleurs, le bureau d'analyses indique que le nouvel accord avec le CWU (le syndicat des travailleurs des communications) est une 'opportunité d'entamer une période de stabilité des relations par rapports aux années précédentes'.



Dans ce contexte, Crédit Suisse maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre et augmente son objectif de cours, de 267 à 284p.



